Cezaevinde saldırı: 3 gardiyan yaralı

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen İddiaya göre, akşam sayımı için koğuşa giren infaz koruma memurlarına, hırsızlık suçundan hükümlü adı açıklanmayan mahkum, elindeki cam bardağı kırarak, saldırdı.

Çıkan arbedede infaz koruma memurları Sezgin G., Abdulvahap Ö. ve Nuri G., yüzleri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yardalandı.

Diğer memurların müdahale ettiği olayda yaralanan infaz koruma memurları, cezaevine çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.