EYT’liler için umut doğdu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), yeniden Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Seçim öncesinde verilen sözlerin tutulması için bir çok kez eylem yaptılar fakat seslerini duyuramadılar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT mağdurlarının yeniden araştırılması için Sosyal Politikalar Kurulu'na talimat verdi. EYT tartışmaları sürerken Finlandiya modelinin formül olabileceği gündeme geldi. Henüz net bir karar yok ancak hazırlanacak dosya, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne getirilecek.

Bu gelişme ile birlikte, emeklilik için prim günlerini dolduran ancak, yaş şartını yerine getiremediği için emeklilik hakkı kazanamayan kişiler, EYT'de son durumu merak ediyor. Konuyla ilgili detayları Cumhuriyet Tv’ye değerlendiren ekonomist Dr. Oğuz Demir, EYT’liler için “en kritik sosyoekonomik sorun” ifadelerini kullandı.