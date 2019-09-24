Merve'nin katiline müebbet hapis talebi

15 Ağustos’ta Aydın'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Muhammet Gürsoy (27) tarafından, yanında bulunan Ekim Türkmen ile birlikte öldürülen 19 yaşındaki Merve Kotan cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı.

Katil zanlısı Gürsoy hakkında Türkmen ve Kotan'ı kasten öldürmek suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Gürsoy, doğum günü nedeniyle Kotan ve Türkmen'le parka gittiklerini, alkollü olduğunu ve 1, 1.5 yıl önce av merakı nedeniyle internet üzerinden aldığı pompalı tüfekle cinayeti işlediğini öne sürdü.

'CİNAYETİ ÖNCEDEN TASARLADI'

İddianamede, yürütülen soruşturma sonrası Gürsoy'un ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı, cinayeti planlayarak işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek şunlar denildi:

"Gürsoy, ifadesinde 4-5 bardak rakı içtiğini beyan etmiş ise de alkol miktarının çok düşük çıkması, hedef gözetmeksizin ateş ettiğini beyan etmiş ise de her iki maktülün yakın mesafeden ve kaçmalarına fırsat vermeden oturdukları yerden ateş edilmek sureti ile öldürülmeleri sonrasında Muhammet Gürsoy'un cinayeti önceden tasarladığı bu konuda daha önce plan yaparak silah teminine girdiği, Ekim Türkmen ve Merve Kotan'ı aynı gün ve aynı yerde öldürmek maksadıyla doğum gününü özellikle kullandığı bu şekilde üzerinde şüphe oluşturmadığı , hedefi olan Türkmen ve Kotan'ı alkol ile etkisiz hale getirerek savunmasız bıraktığı..."

'SOĞUK KANLI DAVRANDI'

İddianamede, Gürsoy'un cinayeti işlemesinin ardından soğuk kanlı tavırlar gösterdiğine dikkat çekilerek, "Olay yerinden hızla uzaklaştığı, eşyalarını toparladığı görüntülerden anlaşılacağı üzere Muhammet Gürsoy'un spontane gelişen bir olay sonrasında gösterilmesi gereken telaşı göstermediği aksine soğuk kanlı şekilde hareket ettiği..." ifadelerine yer verildi.