Muharrem İnce yıllar sonra ders anlattı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yıllar sonra fizik dersi anlattı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 24 Eylül 2019 Salı, 22:58

[Haber görseli]CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yıllar sonra fizik dersi anlattı.

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimin yönettiği okulda Fizik dersi anlattım. Yıllar sonra öğrencilerimi görmek ve ders anlatmak güzeldi" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle çektirdiği fotoğrafları paylaşan İnce, ''Bugün geleceğimizin ellerini sıkıca tuttum. Onları asla karanlığa mahkum etmeyeceğiz, aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz'' dedi.

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Muharrem İnce