Muharrem İnce yıllar sonra ders anlattı

Bir eski vekil daha AKP’den istifa etti

Bir eski vekil daha AKP’den istifa etti Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den istifa etmesi ardından partiyle üyelik ilişkisini sonlandıranlar artıyor. Partiden son olarak 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu istifa etti.