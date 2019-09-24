Diyanet İşleri uçmuş!

Diyanet, 2018’de de bütçesini milyarlarca lira aştı. Sayıştay raporuna göre, Diyanet başlangıç ödeneğine göre 2018’de 3 milyar TL fazla harcadı. Ödenek üstü harcama personel gideri olarak açıklandı.

Sayıştay’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılına ilişkin mali denetim raporlarını yayınladı. Diyanet bütçe kullanımında yine ayağını yorganına göre uzatamadı. Diyanet için 2018’de ilk olarak 7 milyar TL bütçe öngörüldü. Ancak sonra ekleme ve eksiltmelerle Diyanet’in başlangıç ödeneği 5 milyar 168 milyon lira olarak belirlendi. Diyanet bütçesini yüzde 60 oranında aştı.

2018 ödeneğini kullanmaya başlayan Diyanet, yılın ilk 6 ayında maaş ödemelerinin ardından bütçesini tüketti. Sayıştay, Diyanet’in başlangıç ödeneğine göre 3 milyar 191 milyon TL fazla harcama yaptığı tespit edildi. Diyanet’in merkezi bütçeden harcama miktarı yıl sonunda 8 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. Sayıştay raporunda, bütçesini hızla tüketen Diyanet’in ödenek üstü harcamasının “yüzde 99’u personelin maaş ve sosyal güvenlik primi ödemelerinden kaynaklanmaktadır” değerlendirmesi yapıldı. Rapora göre, Diyanet 2018’de Merkezi Yönetim Bütçesi’nin yüzde 10’unu harcamış oldu.

TEK GİDER MAAŞ

Diyanet’in dev bütçesinin 6.2 milyar TL’si personel giderleri, 1.1 milyar TL’si SGK primleri, 252 milyon TL’si mal ve hizmet alım giderleri, 136 milyon TL’si sermaye giderleri, 31 milyon TL’lik kısmı da cari transferler olarak açıklandı.

Her yıl Sayıştay raporlarının ardından tartışma yaratan ve denetimlerde ayrıntılarına yer verilmeyen “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” başlığı altındaki ödemeler Diyanet için 2018’de de dikkat çekti. Diyanet’in kamu bütçesinden detaylandırılmayan kuruluşlara 89 milyon TL aktardığı raporlara yansıdı. Temsil ve tanıtım için 2.8 milyon TL harcayan Diyanet, “tüketime yönelik mal ve hizmet alımları” başlığında yer alan faturalar için de 104 milyon TL ödedi.

FAİZ GELİRLERİ

Diyanet’in gelir hesaplarında 146 liralık faiz geliri de dikkat çekti. Diyanet’in kitap alım ve basım işlerini yaptığı döner sermaye işletmesinin gelir hesaplarında da 2.1 milyon TL’lik faiz geliri dikkat çekti.