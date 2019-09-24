Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor.

Erdoğan görüşmeler kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

ERDOĞAN-JOHNSON GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ayrıca, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.