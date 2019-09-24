Hukukçulardan yargı paketi yorumu: Pansuman bile değil

Hukukçular, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Meclis’te grubu bulunan partilerle paylaşılan yeni yargı paketinin yargı kaynaklı sorunları çözmeyeceğini, Türkiye’nin demokratikleşmesinin çözümünün bu pakette olmadığını vurguladı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Türkiye’nin yargı ile ilgili sorunlarının herhangi birinin “yargı paketi” ile çözülmesinin mümkün olmadığını söyledi. “Eğer bir yargı paketine ihtiyacımız olduğunu kabul edersek o zaman son yıllarda yargı ile ilgili yaşanan sorunların tamamının teknik hukuki arızalar olduğunu kabul etmek gerekir ki bu çok yanlış bir değerlendirme olur” diyen Akdeniz, şunları söyledi:

“Türkiye’nin gün ışığına çıkması ve demokratikleşmesinin çaresi bu yargı paketi değildir. Bazı kozmetik sorunları çözer mi çözer. Fakat dağ fare doğurdu demek daha doğru olacaktır. Yargı bağımsız olmadığı sürece bu yargı paketi ayarları da uzun dönemde fonksiyonel olmayacaktır. Yargıdaki sorunlar bazı kanun maddelerinin arasına bir iki satır yama yapmakla çözülemeyecek boyuttadır.”

Akdeniz, yargı paketiyle iddianemelerin iadesi düzenlemesinin getirildiğine işaret ederken “Ben bugüne kadar özellikle basın ve ifade özgürlüğü davalarında tek bir iddianamenin dahi iade edildiğini görmedim. Kaldı ki bir çok davada avukatlar bu iddianamelerin usulüne uygun bir şekilde hazırlanmadığını iddia ederken bu yöndeki hiç bir talep bugüne kadar kabul görmüş değildir. Dolayısıyla, usuli güvencelerden noksan yapılan yargılamalar açısından CMK’de yapılan değişikliklerin de uygulamayı değiştireceğini öngörmüyorum” dedi.

İnternete erişim engeline ilişkin düzenlemeye değinen Akdeniz, “5651 sayılı Kanun’un 8. maddesine eklenmesi düşünülen 17. fıkra da uygulamada hiç bir şeyi düzeltmeyecek ve göz boyamaktan öteye gitmeyecektir. Dolayısıyla, erişim engelleme konusunda müjdelenen reform bu Yargı Paketi’nde yer almamaktadır” ifadesini kullandı.

SORUNLARA ÇÖZÜM YOK

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kerem Altıparmak, bu yargı paketinin, daha önce hazırlanan demokratikleşme paketlerinden daha geri olduğunu kaydetti. Türkiye’de 4 bin 500 hakim ve savcının ihraç edildiğini, yerlerine üyelerini siyasi iktidarın belirlediği HSK’nin 9 bin kişinin alındığını belirten Altıparmak, “Bunlara hiçbir şey söyleyemeyen, temel hiçbir soruna çözüm üretmeyen bir paket. Hiçbir yaraya pansuman dahi değil” dedi. Yargının sorunlarının yapısal olduğunu ifade eden Altıparmak, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’deki yargı meselesinin mutlaka masaya yatırılıp bütün olarak incelenmesi gerekir. Bunu yapmayalım, yargı kontrolümüzde olsun, istediğimiz zaman gaza basalım, istediğimiz zaman frene basalım deniyor. Feyzioğlu çok bileşenlenli bir paket diyor. Sormak lazım. İhtiyaç analizini kim yapmış? Neyi onarmak istiyorlar?”