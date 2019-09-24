Gazeteciler yine adliye koridorlarında

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu öne sürülen ve Redhack’in sızdırdığı mailleri haberleştirdikleri için “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası”, “bilişim sistemini engelleme” ve “verileri yok etme” iddiasıyla yargılanan gazeteci Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik, Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun duruşması dün İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve çok sayıda gazeteci takip etti. Öğreten savunmasında 3 yıldır süren bir mağduriyet yaşadıklarını belirtti ve “Bir haberim nedeniyle evim basıldı ve tutuklandım” dedi. Mahkeme, yurtdışı çıkış yasaklarının devamına karar veriken, suç unsuru bulunmayan dijital materyallerin iadesine karar verdi. Duruşma 6 Şubat’a ertelendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018’de gazeteci ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 142 kişiyle birlikte gözaltına alınarak tutuklanan JinNews muhabiri Kibriye Evren’in yedinci duruşması dün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) görüldü. “Örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan Evren, “Basın özgürlüğü, haber alma hakkının ve demokrasinin işletilmesidir. Gittiğim her yerde yaptığım çalışmalar gazetecilik faaliyetidir” dedi. Mahkeme Evren’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.

ATAMAN'A HAPİS CEZASI

Hasta olan ve 3 yıldır cezaevinde tutulan Dicle Haber Ajansı muhabiri Ziya Ataman’a Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

ZEYREK BERAAT ETTİ

Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılanan Jinha muhabiri Filiz Zeyrek’in de aralarında olduğu 20 kişi ise beraat etti. l Haber Merkezi