OHAL Komisyonu'ndan komik gerekçe

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile 2017’de ihraç edilen ve işine geri dönebilmek için yaklaşık 3 yıldır Ankara Yüksel Caddesi’nden “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yapan 14 yıllık öğretmen Mehmet Dersulu ile ilgili OHAL Komisyonu kararını verdi. Dersulu’nun işe dönüş talebinin reddedildiği kararda, gerekçe olarak işten atılmasından yaklaşık iki yıl sonra açılan bir dava gösterildi.

OHAL Komisyonu kararında, Dersu-lu’nun “terör örgütüne üye olma” suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılmış olduğu belirtilerek, “Dava dosyasında yer alan bilgi, belge ve inceleme bölümünde belirtilen tespitler söz konusu örgütle irtibatını ortaya koymaktadır” denildi.

“Yaptıkları adaletsizlik o kadar büyük ki bu adaletsizliği bir türlü gizleyemedikleri için de OHAL Komisyonu kurulup KHK ile işten atılanlara adres olarak gösterildi” diyen Dersulu, “Sizi işten atanlar ile işe geri dönüp dönmeyeceğinize karar verecek olanlar aynı zihniyetin temsilcileri. Gerekçe gösterdikleri dava işten atılmamdan yaklaşık iki yıl sonra açılan bir dava ve dava süreci devam ediyor. Davanın içeriği ise Yüksel Caddesi’nde yapılan işimi geri istiyorum eylemlerinden ibaret. OHAL Komisyonu işten atılmamdan iki yıl sonra işimizi geri istiyorum eylemlerine katıldığım için açılan ve hâlâ devam eden bir dosyayı gerekçe göstererek reddetmiş” ifadelerini kullandı.

'MIZRAK ÇUVALA SIĞMYOR'

Dersulu şöyle devam etti: “Ülkemizde her şey talimatlarla yapıldığı için, OHAL Komisyonu da kendisini mahkemeden daha üstün görmüş olacak ki devam etmekte olan bir davayı gerekçe gösterebiliyor. İşten atılmamızın asıl sebebini söylemeseler de biz nedenini iyi biliyoruz. Çalışırken de yaptıkları adaletsizliklere sessiz kalmadığımız için OHAL’i bahane ederek işten atmışlardı. Bu gerçeği gerekçe olarak gösteremeyecekleri için de iki yıl sonra açılan bir davadan medet umuyorlar ama mızrak çuvala sığmıyor. İşimize dönene kadar KHK’ler ile OHAL Komisyonu’nun hukuksuzluğunu teşhir etmeye devam edeceğiz.”