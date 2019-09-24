Beylikdüzü'nde park halindeki TIR'ı ateşe verdiler

TEM'de TIR yangını: Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM'de TIR yangını: Trafik yoğunluğu yaşanıyor Alınan bilgiye göre, Hadımköy istikametine seyir halindeki kereste yüklü bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, araç …