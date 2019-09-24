Beylikdüzü'nde park halindeki TIR'ı ateşe verdiler

Adnan Kahveci Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde park halindeki 68 EV 390 plakalı TIR'ın yanına otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın camını taşla kırmaya çalıştı.
Camı kıramayan şüphelilerden biri, yanında bulunan şişedeki benzini TIR'ın üzerine dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların bağırmasıyla zanlılar otomobile binip kaçtı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.