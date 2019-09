İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye ve Erdoğan'a sert sözler

The Times of Israel’in haberine göre, Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’deki politikalarını Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudilere uyguladığı soykırıma benzetmesi, İsrail hükümetinin tepkisine neden oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan’ın Filistin ve İsrail ile ilgili sözlerine karşılık şunları söyledi: “Birinin yalan söylemesi, durdurulamıyor. Kürtleri katleden, Ermeni soykırımını inkar edenler, İsrail’e vaaz veremez.”

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da, Erdoğan’ı ‘anti-Semitizm’ (Yahudi karşıtlığı) ile suçlayarak kınanmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın ise Netanyahu’ya tepki göstererek, Erdoğan’ın ‘mazlumları savunmaya devam edeceğini’ söyledi.

PM of Israel is upset bc President Erdoğan speaks out the truth about Israeli occupation of Palestinian lands and the oppression of the Palestinian people. Mr. Netanyahu should understand that President Erdoğan, the voice of the voiceless, will continue to defend the oppressed. https://t.co/IWePGGY94f