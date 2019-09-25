'Bozkırın Tezenesi' türküleriyle anılacak



Müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan, "Bozkırın Tezenesi", "Türkülerin Babası", "Anadolu Efsanesi" ve "Abdal Müzisyen" gibi lakaplarıyla da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş, vefatından bir gün sonra memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşarken olduğu gibi, ölümünün ardından da sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan ozanın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri, yılın her günü ziyaretçi akınına uğruyor. Bozlak ustası için eylül ayında anma etkinlikleri organize ediliyor.

Aşık Said, Muharrem Ertaş, Ali Çekiç, Şemsi Yastıman gibi Orta Anadolu Abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın türküleri, Kırşehir'in cadde ve sokaklarında her gün yankılanıyor.

"Bozkırın Tezenesi"nin ismi ve temsil ettiği gelenek, Kültür Merkezi, Gönül Sultanları Kültür Evi ve farklı kurumların etkinliklerinde yaşatılıyor. Kültür Evi'ni ziyaret edenler, Ertaş'ın android heykelinde kendi sesinden eserlerini dinleme fırsatı buluyor.

Beslendiği Abdal geleneği dolayısıyla gözü tok, gönlü zengin olan Neşet Ertaş, mütevazı yaşamı, sevgi, saygı ve hoşgörüyü ön planda tutan tavırlarıyla hatırlanıyor.

Ozanın, her konserinden önce sevenlerine söylediği "Ayaklarınızın türabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim" sözleri ise sevenlerinin hafızasından silinmiyor.

ANMA ETKİNLİKLERİ

Halk ozanı Neşet Ertaş, 24-25 Eylül'de ailesi, sevenleri ve müzik otoritelerinin katılacağı organizasyonla memleketi Kırşehir'de anılacak.

"Bozkırın Tezenesi"nin Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenecek programla başlayacak etkinlikler, Ahi Evran Camisi'nde okutulacak mevlitle devam edecek.

Etkinlikler kapsamında Abdal Topluluğu ve belediye mehter takımı, verecekleri konserlerde ozanın çok sevilen eserlerini seslendirecek.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Geleneği İçinde Neşet Ertaş ve Sanatı" konulu panelde, "Bozkırın Tezenesi"nin yaşamı, felsefesi ve hatıralarıyla ilgili bilgi verilecek.

Panelde Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş da bozlak ustası ile anılarını anlatacak.

Kırşehir'in yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinde iki gün boyunca düzenlenecek çok sayıda etkinlikle Ertaş, ölümünün 7. yılında yad edilecek.