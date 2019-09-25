Adana Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi!







Her yönüyle tartışma konusu olan şehir hastaneleri bu sefer 'sıra gecesi' ile gündemde. Adana Şehir Hastanesinde öğle yemeği tatilinde personel ve yöneticilerin yemekhanesinde "urfa sıra gecesi" düzenlendi. Bir tarafta tedavi gören, sıra bekleyen veya bir yerden bir yere koşturan hasta ve hasta yakınları bulunurken diğer tarafta vur patlasın, çal oynasın sıra gecesi düzenlenmesi tepkiyle karşılandı.

Yerleşim yerine uzaklığı ve AVM'ye benzer yapısıyla tepki çeken Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında hastane yönetimi tarafından "urfa sıra gecesi" düzenlendi. Şaşırtıcı olay personelden bazıları tarafından tepkiyle karşılandı. Resmi bir kurumda, üstelik bir hastanede gerçekleşen olay, “Şehir hastaneleri AVM gibi” değerlendirmesine "Şehir hastaneleri eğlence mekanı" yorumunu ekledi.

ÇOK BÜYÜK VE YORUCU BİR AVM GİBİ

Evrensel'den Halil İmrek'in haberine göre Adana Şehir Hastanesi, diğer illerde yapılan şehir hastanelerinden farklı değil; çok büyük ve çok yorucu. Hastalar ve sağlık çalışanları yorgun ve mutsuz. İçeri giren bir hastanın poliklinik muayenesi sonrası kan alma gibi tetkikleri yaptırması oldukça uzun bir zamana ve efora neden oluyor. En ufak işlem için yüzlerce metre yol kat etmek zorunda kalınıyor. Hastane, dinlenme ve yemek yerleri, yürüyen merdivenler, dükkanlar, kuaför ve kuru temizleme gibi alanlarıyla pek çok yönden AVM'lere benziyor. Bir tarafta poliklinikler, acil servis, sıra bekleyen hastalar ve hasta yakınlarıyla diğer taraftan, bekleme salonları, pastane, kafeterya gibi mekanları ile açılacak mağazalara ayrılan boş dükkânlarıyla "AVM" eleştirilerinin hedef olan şehir hastaneleri Urfa sıra gecesi organizasyonlarıyla daha çok tartışılacağa benziyor.