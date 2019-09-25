Berkin'in davasında Gülsüm Elvan isyan etti

Duruşmada söz alan Gülsüm Elvan, "Yeter artık kaçıncı duruşma bu. Katil orada belli" sözleriyle isyan etti.

Gülsüm Elvan sözlerine şöyle devam etti:

Bir türlü sonuçlanamıyor yargılama. Nereye gönderiliyorsa, reddediliyor. Anlamış değilim. Burada bir çocuk var. Bugün bizim ülkede öldürülen çocuklar kararlaştırılırken ya vatan haini ya terörist ilan ediliyordu. Şimdi anneleri karşı karşıya getiriyorlar. O anne biz anne değil miyiz? Benim çocuğum 269 gün, 15 yaşına geldi 16 kiloya düştü. Ben anne değil miyim? Ahmet Atakan'ın daha açılmamış bir duruşması var. O anne değil mi? Ethem Sarısülük'ün annesi her konuştuğunda bir soruşturma. O anne değil mi? Hasan Ferit'in annesi anne değil mi? Dilek Doğan annesinin kucağında öldürüldü o anne değil mi? Gezide öldürülen çocukların hepsi anne değil mi? Biz bunların yanıtlarını niye almıyoruz. Yeter artık kaçıncı duruşma bu. Katil orada belli. Daha bir hafta olmadı 6 yaşında bir çocuğu panzer ezdi. O anne değil mi? Annelerin acılarını neden yarıştırıyorlar. Biz artık yargı istiyoruz. Biz de anneyiz. Ceza verilmesini istiyoruz. Daha kaç can gidecek? Ne kadar kan dikilecek? Yeter diyoruz.

Daha çocuktu, daha diplomasını almadı. Rahat uyuyabiliyor musunuz?