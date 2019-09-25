AKP'li vekilin evinde şüpheli ölüm! Emniyet'ten açıklama







AKP İstanbul Milletvekili emekli general Şirin Ünal’ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın dün sabah milletvekilinin tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. Kadirova’nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla’ya “Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum” dediği öğrenildi.

“KARDEŞİMİN İNTİHAR ETMESİNİ GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR DURUM YOKTU”

Milletvekili Ünal’ın evinde rahatsız olan eşine bakmak için 1 yıldır bulunan Nadira’nın yanı sıra ev işleriyle ilgilenen başka bir Özbek çalışan da bulunuyor.

Kadirova’nın ölümüyle ilgili yetkililer sessiz kalırken ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, Sözcü’den Saygı Öztürk'e şunları söyledi: “Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48’de milletvekili Ünal’a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi’ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50’de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye’de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp’taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00’da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz.”

Kardeş Muhammet Ali Kadirova, olayla ilgili önemli şüpheleri bulunduğunu ve Adli Tıp’taki işlemlerin hızla yapıldığını ve kendilerine intiharla ilgili hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.



VEKİL ÜNAL KONUŞMADI

Kadirova'nın AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evde bulunduğu sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünal, olayla ilgili konuşmak istemedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü 21.00 sıralarında İstanbul Milletvekili Sayın Ş. Ü.’nün ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: Söz konusu intihar olayı Sayın Milletvekilinin, eşi, kızı ve evin diğer yardımcısı ile birlikte ikametinde bulunduğu esnada meydana gelmiştir. Olayın gerçekleşmesine müteakip tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire’nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak, detaylı ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''