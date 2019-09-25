'Baldızının 2 çocuğuna istismar' iddiasında önemli gelişme

İddialara göre, 2011 yılında, o tarihte 9 yaşında olan Ş.A., teyzesine kalmaya gitti. Ş.A.'nın aynı yatakta uyuduğu 2 kuzeni, sahur vakti yemek için mutfağa gitti. Bu sırada odaya gelen enişte Y.S., yine iddiaya göre küçük kızı taciz etti. Eniştesini gören Ş.A. korkuyla odadan çıkıp, mutfaktaki teyzesinin yanına gitti. 1 gün sonra ise enişte, Ş.A.'yı tekrar taciz etti.

Küçük kızın tekme atarak, tepki gösterdiği Y.S. hızla odadan çıktı. 2013 yılında ise o tarihte 13 yaşında olan H.A., teyzesinin oğlunun kına gecesine gitti. H.A.'ya eniştesi, kuzenleri ile birlikte yattığı sırada yanına gelmesini söyledi. H.A.'nın iddiasına göre, enişte çocuğa cinsel istismarda bulundu.

YARGILAMA BAŞLADI

2 kardeş, 2018 yılında yaşadıklarını ablalarına anlattı. Abla da durumu aileye bildirdi. Şikayet üzerine Y.S. hakkında 'cinsel istismar' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanan Y.S. suçlamaları kabul etmeyerek, ''Ş.'nin söylediği tarihte ben o aileyle küstüm, konuşmuyorduk. Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

BİRER GÜN ARAYLA İKİNCİ TACİZ

Duruşmada eniştesi tarafından birer gün arayla 2 kez tacize uğradığını ileri süren Ş.A. ise uğradığı tacizi anlatarak

"Korktuğum içi bunca yıl kimseye bir şey anlatamadım. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

KINA GECESİ TACİZ

Uyurken istismara uğradığını savunan H.A. da "Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Şikayetçiyim" dedi.

İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT

Davanın dün yapılan ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Y.S. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Y.S., daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, ''Bana iftira atıyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, Y.S.'yi delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

'BU ÇOCUKLARI KİM KORUYACAK?'

Duruşma sonrası gözyaşlarını tutamayan abla ''Bu nasıl olur? Adam kardeşlerime istismarda bulundu ve güle oynaya, elini kolunu sallayarak, mahkemeden çıkıp gitti. Bu çocukların hakkını kim koruyacak? Daha ikinci duruşmada dosya doğru düzgün incelenmeden nasıl beraat edebildi? Davamızın arkasındayız. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Davayı bir üst mahkemeye taşıyacağız''dedi.