AKP'li büyükşehir belediyesi CHP'li belediyeye tazminat ödeyecek

Bursa'da CHP'li Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun haksız yere işgal edildiği gerekçesiyle AKP'li Büyükşehir Belediyesine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tahliyesine karar verirken, haksız işgal nedeniyle tazminat ödemesine hükmetti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların hakkını yedirmemek için göreve geldiğini belirterek, "Halkın malı halkın olacak" dedi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Mudanya Belediyesi, Siteler Mahallesi mülkiyetinde bulunan Güzelyalı Yüzme Havuzu'nun Büyükşehir Belediyesi tarafından işgal edildiği gerekçesiyle açtığı davada haklı bulundu.

2010 yılında yapılan protokol gereği Büyükşehir Belediyesi yalnızca “Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatını” yapmakla yükümlü olmasına rağmen Mudanya Belediyesi'ne ait havuzda faaliyetini sürdürüyordu. Mudanya Belediyesi'nin bu zamana kadar ticari amaçla yüzme havuzunu kullandığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı dava Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“KULLANDIĞI YIL KADAR ECRİMİSİL ÖDEYECEK”

Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme havuzu kullanımının ortadan kaldırılarak, tahliyesine karar verdi. Haksız işgal nedeniyle tazminata hükmedilen Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Yüzme Havuzu'nu kullandığı yıl kadar ecrimisil bedeli ödeyecek.

“BEN YAPTIM OLDU MANTIĞI SÖKMEDİ”

Büyükşehir'in “Ben yaptım oldu” mantığının bu kez sökmediğini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların hakkını yedirmemek için göreve geldiğini, göreve geldiği günden bu yana belediyenin tek bir kuruş kaybetmediğini söyledi.