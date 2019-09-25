Erdoğan söyledi, ilk cezalar kesildi

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Aksaray'da polis ekiplerinin "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası uygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında şahsi araçlarda da sigaranın yasaklanması, içenlere ceza verilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat vermişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ceza uygulanan sürücü ve yolcuların şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Denetimde, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 153'er lira para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, araç içerisinde sigara kullanıldığı tespit edilen otomobil ve hafif ticari araçları durdurdu.

İl merkezindeki Ankara Caddesi'nde asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendi.

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

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