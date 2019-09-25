Tarlası için mücadele eden üç kız kardeş karakolda

Kırklareli Kıyıköy’de tarlalarını ortadan ikiye böldürmemek için “Türk Akımı Projesi”ne karşı mücadele eden üç kız kardeşin tarlasına dün gece yetkililer iş makineleriyle girdi. Sabah saatlerinde tarlaya giden Pembe Kurt (54), 100’e yakın kolluk kuvvetiyle karşılaştı. Hırpalanarak ve kelepçe takılarak Kıyıköy Karakolu'na götürülen Kurt gözaltına alındı. Engelli kardeşi Naciye Küçükmeriç (63) ve Hatice Kurt (46) da kardeşlerini yalnız bırakmamak için karakolda bekliyorlar. Gözaltında tutulan Kurt'un kardeşi Hatice Kurt, "Ablama kelepçe takarak karakola getirdiler. Onun da çok ağrına gitti, sinir krizi geçirdi. Avukatımız yok. Ablamın karolda serbest bırakılmasını bekliyoruz" diye konuştu.