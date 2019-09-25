AKP'li Üsküdar Belediyesi'nde işçi kıyımı

Üsküdar Belediyesi'nde geçtiğimiz aylardan başlanarak çok sayıda işçinin işine son verildi. Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman 38 işçinin işine son verildiğini belirtirken, işçiler sayının daha fazla olduğunu belirtiyor. Gazetemize konuşan işçiler, işlerine geri dönebilmek için oturma eylemi de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi deneyeceklerini ifade etti.

EYT SEMİNERİNE KATILDIĞI İÇİN İŞTEN ÇIKARILDI

Belediyenin işine son verdiği işçilerden Mustafa Gül, sorgusuz sualsiz şekilde iş akdinin feshedildiğini belirterek, "Birim birim farklı yerlerden aradılar. Gerekçe sunun dedik gerekçe sunmadılar. Bizim bildiğimiz 50-60 kişi var ama bunun ilerisi de var. Son 1.5 ay içerisinde başladı işten çıkarmalar. İşten çıkarmaların büyük bir çoğunluğu temzilik işçileri, park ve bahçeler, destek hizmetleri, ulaşım. Aramızda üstün başarı ödülü alanlar var. İşten çıkarmaları neye göre yaptıklarını bilmiyorum. EYT’li bir abimize bununla ilgili seminerlere katıldığı için işten çıkarıldığı söylenmiş" şeklinde konuştu.

HAK-İŞ BİZE SAHİP ÇIKMADI

7 senedir belediyede çalıştığını anlatan bir diğer işçi Murat Baş ise, “Ben sabah 07.30 akşam 16.30 çalışıyordum, 5 parkın temizliğinden sorumluydum. Ağustos'un 23’ünde Kent A.Ş’ye çağrıldım. Görüşmeye gittiğimde işten çıkarıldığımı öğrendim. Bölge şefimiz ve müdürümüz ismimizi vermiş işten çıkarılmamız için” diye konuştu. Üyesi bulunduğu Hak-İş'e yönelik eleştirilerde bulunan Baş, "Sendika il başkanı Mustafa Şişman yanımıza geldi ve 18 gün bizi belediyenin önünde bekletti. 18. Günün sonunda bize bir mesaj atarak 'Arkadaşlar geriye dönüş yok. İsteyen dava açabilir’dedi” ifadalerini kullandı.

"AKP'Yİ ELEŞTİRDİĞİM İÇİN İŞTEN ATILDIM"

Yaklaşık 2 yıldır belediyede temizlik işlerinde çalışan Ercan Yılmaz ise kendisinin işten çıkarılma gerekçesinin AKP'ye yönelik siyasi eleştiride bulunmuş olmasından kaynaklandığını söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada, “Birçok bölümden ayrı günlerde çıkarıldık. Çıkarılalı 1 ay oldu. Tazminat haklarımızı veriyorlar ancak bize işimize geri dönmek istiyoruz. Aslında çıkarılan arkadaşlarımın hiçbir elle tutulur gerekçesi yok. Çıkarılmalarının nedeni herhalde seçim nedeniyle başkalarına söz vermeleri. Büyük bir ihtimalle kadroyu boşaltıp söz verdikleri kişileri alacaklar. Yoksa bu arkadaşların yüz kızartıcı suçları, vatana hainlikleri yok. Şahsen benim çıkarılmamın tek sebebi ise sadece ‘değişim şart’ demem. Arkadaşlarım siyasi sohbette bulunurken ben de seçimlerle ilgili değişim şart dedim. Bundan dolayı hakkımda tutanak tutuldu. Siyasi görüş belirtmem yani çıkarılma nedenim” dedi.

"OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIZ"

İşten çıkarılan bir diğer işçi Eyüp Menteş de organize bir şekilde işten çıkarıldıklarını ifade ederek, "Ağustos’un 23’ünde çıkarıldım ben de. Gerekçesini sorduğumda ‘bilmiyoruz’ yanıtını aldım. Benim bir tane tutanağım yok, emre itaatsizliğim yok. Seçimde söz verdikleri kişilere yer açmak için arkası sağlam olmayanları işten çıkarıyorlar. İnsanlar 3-4 günde bir çıkarılarak kimsenin kimseden haberdar olmaması ve toplu bir eylem yapılamaması hesaplanmış. Organize bir şekilde işten çıkarıldık” şeklinde konuştu.

Bugün belediye binası önünde bir basın açıklaması yaptıklarını anlatan Menteş, "Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, basın açıklamalarına devam edeceğiz. Diğer arkadaşlarımızı da yanımıza çekebilirsek oturma eylemi yapacağız" diye konuştu.

HAK-İŞ İL BAŞKANI: ATILMALARINI HAKSIZ BULUYORUM

İşten çıkarmaları doğrulayan Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “İşten çıakrmalar yapıldı ama bu arkadaşlarımızın bir kısmı geri alındı. Diğerlerinin de, alınacağına dair başkanımız söz verdi. Toplamda 38 kişi çıkarıldı, ancak kaçı geri alındı bununla ilgili net bir bilgi yok” dedi. Performans düşüklüğü ve işi savsaklama gerekçesi ile işçilerin işten çıkarıldığını ifade eden Şişman bu gerekçeye kendisinin de inanmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Ben işverenle de işten çıkarılan arkadaşlarımızla da görüştüm. Bu işçilerden 15 tanesi kendi istekleri ile ayrıldı. Diğerleri de işe iade davası açacaklarını söyledi. İşe iade davası süresini dolduran arkadaşlarımız var. Belediye tarafından işten çıkarmalara yönelik gösterilen suçlamalara ben de katılmıyorum ama bunların teyit edilmesi lazım. Şu anda bu görüşmeler devam ediyor.”

İşçilerin sendikanın kendilerine sahip çıkmadığı konusundaki eleştirilere de yanıt veren Şişman, “O ifade doğru değil, sürecin başından sonuna kadar beraberdik. Biz süreci işverenle görüşüp bu arkadaşalrımızın işlerine iadesi konusunda çalışma yapıyoruz” dedi.