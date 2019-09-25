SON DAKİKA | İstanbul seçimleri için 3 ayrı dava

31 Mart seçiminde haklarında FETÖ soruşturması açılan sandık görevlileri: Bitsin bu soruşturma

31 Mart seçiminde haklarında FETÖ soruşturması açılan sandık görevlileri: Bitsin bu soruşturma 31 Mart’ta AKP’nin itirazları üzerine haklarında FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle soruşturma açılan sandık görevlilerinin sadece ifadeleri alındı ve başka bir işlem yapılmadı. Sandık görevlileri, bu soruşturmanı…