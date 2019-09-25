‘Cargill işçisi mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir’

İşçiler adına açıklama yapan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İbrahim Ören “14 arkadaşımızın işine son verildi. Sebep olarakta kota fazlalığı ve ekonomik daralmayı sebep gösterildi fakat biliyoruz ki tek amacınız sendikal örgütlenmeyi engellemek. Çünkü 526 gündür mücadele veren arkadaşlarımız sendikal örgütlenmede öncü arkadaşlarımızdı. Cargill işvereni anayasal hakları tanımamaya, üyelerimize mobing yaparak sendikal örgütlenmeye engel olmaya, sömürgeci Amerikan politikalarının işçi sınıfı üzerinde gölgesi olmaya devam ediyor” dedi.

"HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Eylemlerini 1 Ekim’den itibaren yaygınlaştıracaklarını kaydeden Ören “Şunu bilmelisiniz ki burası Ortadoğu değil. Cargill işvereninin gerçek yüzünü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmeyip 1 Ekim tarihi itibari ile Genel Müdürlüğünüz önünde yaptığımız eylemi sizin müşterileriniz olan ve sendikamızın örgütlü olduğu Pamir Gıda, Dr. Oetker, Coca Cola, Pepsi-Co, Eti, Mondelez ve Nestle gibi büyük işletmelerin Genel Müdürlükleri önüne taşıyacağız. Şunu iyi bilmelisiniz ki; sendika isteyen Cargill işçisi Tek Gıda-İş ile beraber mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir” diye konuştu.