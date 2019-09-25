Petival ile 1 ton mama

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde bu kez dördüncüsü düzenlenen Türkiye'nin ilk Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali ''Petival'', 20-21-22 Eylül’de Bebek Parkı’nda hayvanseverlerle buluştu.



Gelirleri sokak hayvanları için bağışlanan festivale ünlü isimler de katılımlarıyla destek verdi.



Festivale; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ailesi, Bahadır Tatlıöz, Keremcem, Mehmet Turgut, Buket Aydın, Ceylan Ertem, Birol Namoğlu, Deniz Bolışık, Gece Yolcuları grup üyelerinden Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, Begüm Kütük, Rüzgar Aksoy, Taner Rumeli, Derya Beşerler, Kaan Taşaner, Özge Özder, Bora Cengiz, Buse Terim, Burak Arslan, Eğitmenler Ali Rıza Yeşilırmak & Max, Gamze Aral & Felix, Ersen Akbaş & Mithril ve Jason gibi isimler katıldı.





Petival Performanslara Sahne Oldu!



Gece Yolcularu, akustik performansıyla Cumartesi akşamını renklendirirken, bir sonraki gün söyleşiye katılan Bahadır Tatlıöz ise Takvim şarkısını katılımcılarla hep bir ağızdan seslendirdi.



Uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlencenin olduğu festivalde, sokak hayvanları için mama ve barınak bağışı yapıldı.



1 tonun üzerinde mama toplandı!



Ercan Mehmet Erdem'in imzaladığı Behzat Ç senaryosu ve Serkan Altuniğne'nin Petival'e özel Bobo karikatürü ile sokak hayvanlarına destek verdiği festivalde Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu aracılığı ile sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere toplamda 1 tonun üstünde mama toplandı.

Neslican Tay Petival’de Anıldı!

Geçtiğimiz günlerde acı bir şekilde kaybettiğimiz Neslican Tay da Petival’de unutulmadı. Kansere karşı verdiği mücadele ile sembolleşen Neslican için Göktürk Hayvan Sevenler Derneği’ne yüklü miktarda mama bağışı yapıldı.

#Enpatiselfie yarışmasını kazanan Rojda Demirel'in ödül olarak kazandığı mama ödülü sokak hayvanları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağışlandı.