31 Mart seçimlerinde 37 kişiye FETÖ davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin şikayetler üzerine, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında başlatılan FETÖ soruşturmalarının bir kısmı tamamlandı.

Soruşturma sonucunda tutuksuz 3 sanık hakkında ''FETÖ'ye üye olmak'' suçundan, tutuksuz 34 sanık hakkında ise ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etme'' suçundan 7 iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianameler gönderildiği İstanbul ağır ceza mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında, 1 şüpheli hakkında ''yetkisizlik'' kararı verilerek dosyası Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yine ifadesi alınan aynı dosya kapsamında şüpheli olarak bulunan 5 kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

İddianamede ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası istenen Ahmet Çolak ve Mesut Köse'nin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. İddianamede, sanık Çolak'ın örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabında para artışının bulunduğu vurgulandı.

BANK ASYA PARA HAREKETLERİ...

Başka bir iddianamede 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme'', sanık Ramazan Şahin'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, bu sanıkların Bank Asya'daki hesaplarında artış yaşandığı ve FETÖ'ye iltisakı nedeniyle kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu bilgisi ile sanık Ramazan Şahin hakkında örgütte yer aldığına dair bir tanığın ifadesine yer verildi.

Diğer 5 iddianamede ise 27 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme'' suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu iddianamelerde yer alan tüm sanıkların da örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesaplarında para artışının bulunduğu veya yeni hesap açtığı, FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan veya kayyım atanan firmalarda SGK kaydının bulunduğu, yine örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek, sendika ve STK'lerde üyeliklerin yer aldığı belirtilerek, haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair ihbar veya tanık beyanlarına yer verildi.