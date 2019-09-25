‘İBB önüne gelmeyenler tehdit ediliyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 31 Mart yerel seçimlerinden sonra işe alındıkları gerekçesiyle işten çıkarılan bir grup işçinin İBB önünde eylemi devam ederken ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşçilerin, AKP’li Kağıthane Belediyesi önünden otobüse bindirilerek İBB’nin önüne getirildiği, İBB önüne gelmeyenlerin de tehdit edildiği ve her gün kimin gelip gelmediğinin listesinin tutulduğu ileri sürüldü.