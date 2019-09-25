Sandık görevlileri için hapis cezaları istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmanın bir kısmı tamamlandı. Aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin bulunduğu 37 kişi hakkında FETÖ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, 3 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan, 34 sanığın ise “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçundan 5 yıldan 10 kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianameler gönderildikleri ağır ceza mahkemelerince kabul edildi. Soruşturma kapsamında, 1 şüpheli hakkında “yetkisizlik” kararı verilerek dosya Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Yine ifadesi alınan aynı dosya kapsamında şüpheli olarak bulunan 5 kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy’de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise aralarında sandık başkanı ve üyesi olan 41 kişi hakkında “görevi ihmal” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Haklarında iddianame düzenlenen isimler ilerleyen günlerde yargıç karşısına çıkacak.