Gazetemizin tutuklu çalışanı İper için dosyanın öncelikli olarak görüşülmesi talep edildi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edilen ve cezası istinafta kesinleşen Emre İper’in avukatları, 15 Mart’ta yüksek mahkemeye bireysel başvuruda bulunmuştu. 12 Temmuz’da yeni bir dilekçe veren avukatlar, “dosyanın öncelikli incelenmesini” istemişti. Yargıtay’ın Emre İper dışındaki isimler için Cumhuriyet davasında verdiği bozma kararı üzerine 23 Eylül’de, AYM’ye “dosyanın öncelikli olarak görüşülmesi” için ikinci bir dilekçe verildi.

‘ÖRNEK KARAR VAR'

İper’in “hukuka aykırı bir biçimde içeride tutulduğu” belirtilen dilekçede, “Başvurucunun hapishanede geçirdiği her saniye kendisinin ve ailesinin ömründen çalınan zamanlardır. Sayın Kurulunuz’dan bir kez daha dosyamızın öncelikli olarak incelenmesini ya da tedbir kararı verilmesini, nihayetinde de kelimenin tam anlamıyla zulme dönüşmüş bu haksızlığı ortadan kaldırmanızı diliyoruz” denildi. Dilekçede Yargıtay’ın daha önce 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin “senaryo” diyen bir yurttaşa verilen cezayı bozduğu kararına işaret edilerek “AYM’nin terör örgütü propagandasına ilişkin görüşleri en son, dosyamız için de emsal oluşturan Ayşe Çelik kararıyla ortaya konmuş durumdadır. Buna göre ortada anayasaya uygun bir mahkûmiyet hükmü yoktur. Başvurucu boş yere ve hukuka aykırı biçimde hapiste tutulmaktadır. Açıkça, hiçbir duraksama olmaksızın şunu söylemek zorundayız: Başvurucunun hapishanede geçirdiği her saniye kendisinin ve ailesinin ömründen çalınan zamanlardır. Bu nedenlerle, Sayın Kurulunuz’dan bir kez daha dosyamızın öncelikli olarak incelenmesini ya da tedbir kararı verilmesini, nihayetinde de kelimenin tam anlamıyla zulme dönüşmüş bu haksızlığı ortadan kaldırmanızı diliyoruz.”