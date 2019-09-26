Gülsüm Elvan isyanda: Biz de anne değil miyiz?

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Fatih D. Sesli Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Duruşmayı CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Oya Ersoy ve çok sayıda insan hakları savunucusu izledi. Berkin Elvan’ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan anne Gülsüm Elvan, davanın bir türlü karara bağlanamamasına tepki göstererek “Yeter artık kaçıncı duruşma bu. Katil orada belli. Bir türlü sonuçlanamıyor yargılama. Anlamış değilim” dedi. Çocuklarını kaybeden annelerin karşı karşıya getirildiğine dikkat çeken Elvan, şunları söyledi: “Burada bir çocuk var. Bugün bizim ülkede öldürülen çocuklar kararlaştırılırken ya vatan haini ya terörist ilan ediliyordu. Şimdi anneleri karşı karşıya getiriyorlar. O anne, biz anne değil miyiz? Annelerin acılarını neden yarıştırıyorlar. Biz artık ceza verilmesini istiyoruz.”

Elvan ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut ise yargılama sürecinde sürekli zaman kaybedildiğini belirterek, mahkemenin kurumlardan talep ettiği cevapların ikinci, üçüncü kez istendikten sonra geldiğini belirterek “Kurumlardan gelen cevapların hepsinde katil belli. Biz artık beklemek istemiyoruz” dedi. Mahkeme başkanı ise “Eleştirebilirsiniz ama dosya bize geldiğinden beri gerekeni yaptık. Toplumsal dosyalar biraz güç dosyalar; araştırma gerektiriyor, raporlar bekleniyor. Dosyanın biz de bir an önce karara çıkmasını istiyoruz. Yakın bir tarihe duruşma günü vereceğim” dedi.

Mahkeme heyeti, Foça Asliye Ceza Mahkemesine yeni bilirkişi raporu alınması için gönderilen yazıya cevap verilmesinin beklenilmesine ve tanık olarak dinlenilecek ZET tüfeği kullanan polis memuru hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmederek, duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.