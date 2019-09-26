Dolar/TL ne kadar oldu?

Piyasalar Birleşmiş Milletler genel kurulu kapsamında ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temaslarını izlerken, küresel tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump’a karşı başlatılan resmi azledilme süreci takip ediliyor.

Dolar/TL bugün saat 07.08 itibarıyla 5.6870/5.6897'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor

Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. TCMB Temmuz ayında 425 baz puan Eylül ayında ise 325 baz puanlık iki faiz indirimine gitti. Banka 12 Eylül’deki son faiz kararı metninde bundan sonraki faiz adımlarının daha sınırlı olabileceği yönünde sinyal vermişti.

ABD’nin Türkiye’ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtiliyor. ABD’nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor.