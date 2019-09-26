Erdoğan 'içilmeyecek' demişti... Boyner'den 'sigara' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara yasağının genişletileceğini “şoför de, arkada oturanlar da sigara içemeyecek” sözleriyle duyurmuştu. İlk cezalar dün itibarıyla verildi. Özel aracında sigara içtiği için ceza alanlar tepkisini sosyal medyada gösterdi. Çok sayıda sigara kullanıcısının eleştirdiği karar, Boyner Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ümit Nazlı Boyner tarafından da tepkiyle karşılandı.

İş kadını Ümit Nazlı Boyner, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sigara çok zararlı, ölümcül bir şey de özel arabada içene ceza ne demek? Daha nereye varacak bu iş? Özel araba eşittir özel alan. Kime ne?” açıklamasında bulundu.

Nazlı Boyner, hususi araçlarda sigara içilmesi halinde uygulanacak cezaların ise çözüm olmadığını savundu.

“Sigaranın zararları ile ilgili toplumu eğitmeyi anlarım. Cezayı anlamadım, çözüm olduğunu da düşünmüyorum.”

(Tarafsız Haber Ajansı)