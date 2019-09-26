Erdoğan'ın 'domuz' açıklamasının ardından Emniyet'ten domuz eti operasyonu

Birleşmiş Milletler (BM) 74´üncü Genel Kurulu kapsamında gittiği New York´ta Türkiye ve Pakistan Ortak Ev sahipliğinde `Nefret Söylemiyle Mücadele´ temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuşan Erdoğan, "Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz, domuz eti yiyor diye bunlara müdahale etmedik, etmiyoruz da, Niye? onun inancı gereği yiyebilir, bizi çok da ilgilendirmez" dmişti.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis ve zabıt ekiplerinden domuz eti operasyonu geldi.

Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 Katlı apartmanın 3. katında kaçak domuz eti olduğu ihbarını değerlendiren Kağıthane Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, harekete geçti. Saat 14.30 sıralarında söz konusu adrese giren zabıta ve polis ekipleri, buzdolaplarında poşetlenmiş domuz etleri ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından el konulan domuz eti, belediyenin temizlik işçileri tarafından daireden çıkartılarak kamyonete yüklendi. Domuz etlerinin Kağıthane İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edileceği öğrenildi.

Evde bulunan Moğolistan uyruklu bir kadın polis ekiplerine bir süre direndikten sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyonun yapıldığı daire, Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Mehmet Savcı "3. katta 100 kilogramdan fazla domuz eti çıkarttılar. Polis ve zabıta geldi, evi mühürlediler. Kadını gözaltına alıp gittiler. Etleri zabıta alıp gitti. Moğolistanlılar kalıyordu dairede" dedi.