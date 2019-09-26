Şehitlik tiyatrosu

“Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk diye birinin yaşamış olduğunu biliyor musunuz?” Bu ilginç ve hayli sert soru Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma filmlerinden “Şehitler”in ilk gösterimi sonrası izleyicilerden biri tarafından filmin yönetmeni Köken Ergun’a yöneltildi. Ergun’un sükuneti ve hiç teklemeden soruyu yanıtlaması muhtemelen sorunun kendisinden bile ilginçti; ama sonradan anladık ki ilk uzun metrajlı filmiyle Adana’da bulunan yönetmen böylesi tepkilere ve çıkışlara alışık. Çağdaş sanat kökenli olan ve daha önce “Aşura”, “Bayrak”, “Ben Askerim” gibi videoları başta Salt olmak üzere birçok müze ve sanat kurumunda sergilenen Ergun belgesel formatındaki “Şehitler”i Çanakkale’deki şehitlik ve çevresinde çekmiş. Anzak Günü etkinlikleri için Çanakkale’ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı gençlerle, aynı günlerde Türkiye’nin farklı illerinden gelen Türk ziyaretçileri çekip kurguladığı filmiyle bir yandan “şehitlik” kavramının farklı kültürlerde ne anlama geldiğini sorgulayan Köken Ergun bir yandan da her şeyin aslında nasıl da bir turizme dönüştüğünü ve din ticaretinin bir zamanlar ulusal bilincin önemli referanslarından biri olan Çanakkale Zaferi’ni nasıl içi boş bir metaya dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor.

MUSTAFA KEMAL YERİNE SAYİT ONBAŞI

Yazının başındaki soruya dönersek... Filmin de gösterdiği gibi neredeyse tüm Çanakkale anlatılarından Atatürk’ün adı silinmiş durumda, belki son 10 yıldır. AKP iktidarıyla birlikte kodların tamamen değiştirildiğini ve Mustafa Kemal yerine Seyit Onbaşı (o meşhur mermiyi sırtlayıp düşmen gemisini batıran topu ateşlediği sahne uzun uzun oynanıyor şehitlikteki tiyatro sahnesinde) gibi isimlerin öne çıkarıldığını ve bu çizgide dini kodların ulusal kodlarla yer değiştirdiğini vurgulayan Ergun, özellikle de AKP’nin iyiden iyiye MHP söylemine yakınlaştığı (kimi durumlarda da tam tersi galiba) ve milliyetçiliğin çok daha hırçınlaştığı bir dönemden geçtiğimizi ama yeni gelişmeler ışığında bunun da kısa bir süre sonra tamamen değişebileceğini söyledi filmin sonunda yapılan söyleşide. İşin bir başka ilginç yanı filmin bir noktasında (tam da ilkokul-ortaokul yaşlarındaki çocukların tekbir çekerek yürüdükleri uzunca sahnede) salonu terk eden 30-40 kadar izleyicinin bir bölümünün sonradan geri geldiklerini ifade etmeleri ve aslında filmi yanlış anladıklarını kabul etmeleri oldu. Hatta bir izleyici Ergun’a filmin festival broşüründe yer alan özetini değiştirmesini önerdi, ama yönetmen bu öneriyi fazla kolaya kaçmak olduğu düşüncesiyle kibarca reddetti.

'GENÇLER KUTUPLAŞMADAN UZAK'

İzleyicinin böylesi duygusal tepkilerle yaklaştığı “Şehitler”e Altın Koza jürisi nasıl yaklaşacak bilemiyoruz ama güçlü bir milliyetçilik (hatta filmin son jeneriğindeki görüntülere bakacak olursak neredeyse ırkçılık) eleştirisi yapan filmin memleketimizde ne derece izleyicisini bulacağı sorusu çok canlı bir biçimde önümüzde duruyor. Keza Ergun da bunun farkında: “Tartışma olgunluğuna erişebildiğimizi düşünmüyorum. Osmanlı’dan beri bu böyle ve çok duygusal bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir yandan da ciddi bir kutuplaşmışlık var. Bu durumdan çıktığı zaman, bunu bir siyasi arena olarak görmediği zaman o olgunluğa erişecek. Dikkat ederseniz bu tip sorular, burada olsun başka yerlerde olsun, hep 50 yaş üzeri insanlardan geliyor. Genç nesil bunlarla ilgilenmiyor. Dolayısıyla bu tepkilerin çok doğal olduğunu düşünüyorum, çok değerli olduğunu düşünüyorum, onlardan bir şey anlamamız gerektiğini düşünüyorum ama bu tepkilerin kalıcı olduğunu da düşünmüyorum. Açıkçası yeni gelen neslin tüm bunlara pabuç bırakmayacağını ve kutuplaşmadan uzak olacağını düşünüyorum, gözlemlerim bu yönde” diyor ve ekliyor “Ben hep otorite üzerine kuruyorum; yani siyasetçi bize söylesin onu yapalım gibi, filmci bize öyle bir şey göstersin ki ya ben mutlu olayım ya kızayım diyor.

'UZUN ZAMAN ÖNCE'

Günün ikinci ve son yarışma olan “Uzun Zaman Önce” uzun zamandır üzerinde çalıştığını anladığımız ilk uzun metrajlı filmini çeken Cihan Sağlam’ın imzasını taşıyordu. Onur Dikmen, Reha Özcan, Serdar Orçin, Ümit Çırak gibi oyuncuların güçlü performanslarıyla öne çıkan film yer yer senaryosundaki belirsizlikler (ki yönetmen bunu kasten yaptığını söyledi filmin sonundaki söyleşide) nedeniyle izleyiciyi zorlasa da genel olarak beğenildi. Erkek dünyasını iyi bildiğini ve suç-ceza-vicdan gibi kavramlar üzerinden bu dünyayı ele almak istediğini söyleyen Sağlam keşke kadın karakterlerine de aynı özenle yaklaşıp biraz daha derinlikli bir bütüne ulaşsaymış dedirtti doğrusu.