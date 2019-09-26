TBMM yeni yasama yılına başlıyor

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Şentop, TBMM Tören Salonunda da akşam bir resepsiyon verecek.

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yasama yılı açılış konuşmasında Genel Kurula hitap edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın ilk birleşimini açarak, sunuş konuşması yapacak.

Daha sonra 18 Temmuz'da kapanan Genel Kurul, saat 15.00'te yeni yasama yılı için açılacak.

TBMM'nin açılışı dolayısıyla ilk olarak TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunacak.

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