İşte Tevfik Göksu'yla aynı soy ismini taşıyan İBB çalışanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, bu ayın ilk haftasında Ekrem İmamoğlu başkanlığında bir araya gelmişti.

Meclis toplantısında söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, “Merak ediyorum. Tevfik Göksu'ya soruyorum, İBB'de 10'a yakın Göksu soy ismiyle çalışan arkadaş var. Bir yanlışlık varsa, 'soyadı benzerliği var' diyorsa açıklar, biz de tatmin oluruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu toplantının ardından AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile aynı soy isme sahip olan İBB çalışanları merak konusu olmuştu.

Tevfik Göksu ile aynı soyisme sahip olan İSKİ çalışanları şöyle:

- Ali Göksu, Güngören şubesinde.

- Mehmet Göksu, Bayrampaşa şubesinde.

- Bekir Göksu, Avrupa 3. Bölge Koruma Güvenlik Şefliği’nde.

- Deniz Göksu, Avrupa 4. Bölge Koruma Güvenlik Şefliği’nde.

- Hakan Göksu, Asya 2. Bölge Koruma Güvenlik Şefliği’nde.

- Sakine Zenginol Göksu, YAzıişleri ve Arşiv Müdürlüğü’nde.

- Bekir Fikri Göksu, Sistem Yönetim Şefliği’nde.

- Hacer Göksu Erpak, İdari İşler Şefliği’nde.

- Halil Göksu, Avrupa 2. Bölge Terfi Merkezleri Şefliği’nde.

- İsa Göksu, İaşe İşleri Şefliği’nde.

- Mehmet Göksu, Su ve Kanal İşleri Şefliği’nde.

- Mizrap Göksu, İdari İşler Şefliği’nde.

- Müslüm Göksu, Elektronik İşler Şefliği’nde.

- Ömer Göksu, Asya 1. Bölge Terfi Merkezleri Şefliği’nde.

- Selim Göksu, Su ve Kanal İşleri Şefliği’nde. (Odatv)