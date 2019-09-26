Aliağa'da işe dönüş mücadelesindeki işçi yaşamını yitirdi

11 Haziran tarihinde MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından 6 seneden fazladır çalıştığı Aliağa Belediyesi'ndeki işinden çıkarılan ve diğer işçilerle birlikte işe dönmek için mücadele eden Mehmet Emin Şavur, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Bir aydır İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veren iki çocuk babası Mehmet Emin Şavur yaşamını yitirdi. İşten atılan Şavur’un ihbar ve kıdem tazminatları, ayrıca içeride kalan ücreti de ödenmemişti.

'EKMEĞİMİZİN DAVASINDAYIZ' DEMİŞTİ

Hayatını keybeden Mehmet Emin Şavur, eylem sürecinde yapıtğı açıklamada,“Bizim kimseyle kavgamız yok, tek davamız ekmeğimizin davası. Yapılan haksızlıklardan vazgeçilmeli. İş sağlığını tehlikeye sokacak hareketlerde bulunuyorlar. Engelli vatandaşlarımızı sahada çalıştırmak, muhasebeci arkadaşlara araç kullandırmak istiyorlar. Çalışanların da eminim zoruna gidiyor. Biz işçi ve emekçiler üzerinden tasarrufu kabul etmiyoruz. Aliağa işçilerinin yükü zaten ağır, insan onuruna yakışır şekilde çalışma alanı istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

GENEL-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Mehmet Emin Şavur’un ölümünün ardından DİSK/Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Uzun bir süre üyemiz işsizliğe, işten atmalara, yaşadığımız haksızlığa karşı büyük bir savaş vermekteydi. Aliağa Belediyesinde haksız bir şekilde işten atılan üyelerimiz içinde, mücadelesinde hep ön saflarda yer tutmuş, direngen tavrıyla bizlere güç katmış değerli bir arkadaşımızdır. Aliağa direnişinin simgesi olmuş bu değerli arkadaşımızı kaybetmeninim derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmet Emin Şavur’a, ailesine ve işten atılan üyelerimize sözümüz olsun, anısını mücadelemizde yaşatacağız” ifadeleri kullanıldı. (Evrensel)