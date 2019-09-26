“Büyükçekmece Okuyor, Okutuyor” projesine 10 bin kitap bağışlandı

Büyükçekmece Belediyesi kitap günleri kapsamında başlatılan kitap bağış kampanyası çığ gibi büyüdü. Sosyal medya üzerinde yayılan ve çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği kitap bağış kampanyasına sevilen sanatçılar Erol Evgin, Selda Alkor, Yonca Evcimik, Ateş Böceği Ercan, Defne Yalnız, Behzat-Süheyl Uygur kardeşler gibi pek çok sanatçı ve kitapsever, sosyal medya üzerinden birbirlerine “meydan okuyarak” çektikleri kısa videolarla kampanyaya destek verdi. Toplanan kitap sayısı 10 bini aştı. Kitaplar köy okulları, cezaevleri ve kütüphanelere gönderilecek.

KİTAPLARINDAN BİR BÖLÜM OKUDULAR

“Büyükçekmece Okuyor, Okutuyor” etkinliğe katılan yazar Ali Boz, Nermin Ceri, Abdulkadir Özbek, Kamil Aksoy, Elçin Işıdan ve Nesrin Gökpınar etkinlik alanında kitaplarından bir bölüm okuduktan sonra kendi seçtikleri kitapları ihtiyaç sahibi okurlara bağışladı. Etkinliğe katılan çok sayıda kitapsever, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yanlarında getirdikleri kitapları bağışladı.