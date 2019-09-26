SON DAKİKA | İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da deprem meydana geldi. Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi önce 5.7 sonra ise 6 olarak açıkladı, AFAD 5.8, Avrupa Sismoloji Merkezi ise 5.9 olarak duyurdu. Kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin ardından telefon hatlarında kilitlenme meydana geldi.



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Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

Deprem Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bursa'dan da hissedildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları yazdı:

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2019

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59’da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kamuoyunun saygıyla duyurulur.

MİNARE YIKILDI

Depremin ardından Avcılar Metrobüs durağının oradaki Hacı Ahmet Camii minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

AFAD'TAN UYARI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan AFAD Daire Başkanı Nurlu, "Önceki depreme yakın bir yerde oldu. Hasarla ilgili bir bilgi gelmedi. Silivri kıyılarında şiddetli hissedildi. Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi." dedi. Nurlu, vatandaşlara "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu.