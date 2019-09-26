İstanbul'da deprem: 8 yaralı

İstanbul'da deprem meydana geldi. Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi önce 5.7 sonra ise 6 olarak açıkladı, AFAD 5.8, Avrupa Sismoloji Merkezi ise 5.9 olarak duyurdu.

Depremin ardından telefon hatlarında kilitlenme meydana geldi. depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntının daha yaşandığı belirtildi.



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Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

Deprem Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bursa'dan da hissedildi.



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EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları yazdı:

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2019

İMAMOĞLU AKOM'DA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan deprem sonrası incelemelerde bulunmak ve bilgi almak İçin AKOM’a geldi. Yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, binalarda, metro ve tünellerde hasar olmadığını söyleyerek, şimdilik Sarıyer Kocataş Camii ve Avcılar merkez Camii minarelerinin hasar aldığını belirtti. Tüm önlemlerin alınması İçin AKOM’dan yetkili birimlere talimat veren İmamoğlu, binaların yıkıldığına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu da söyledi.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la deprem konusunu görüşeceğini söyledi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA: OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği, okulların tatil olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59’da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kamuoyunun saygıyla duyurulur.

MİNARE YIKILDI

Depremin ardından Avcılar Metrobüs durağının oradaki Hacı Ahmet Camii minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 3 katlı binanın bacası park halindeki aracın üstüne düştü.

AFAD'TAN UYARI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan AFAD Daire Başkanı Nurlu, "Önceki depreme yakın bir yerde oldu. Hasarla ilgili bir bilgi gelmedi. Silivri kıyılarında şiddetli hissedildi. Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi." dedi. Nurlu, vatandaşlara "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu.

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