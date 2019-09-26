Deprem anında yapılması gerekenler

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. AFAD, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarırken, uzmanlar da deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda hatırlatma yaptı.

İşte, "Deprem anında ne yapmalıyız?" sorusunun yanıtı:

• Deprem sırasında öncelikle sakin olun. Paniğe kapılırsanız yapmanız gereken şeyleri yapamazsınız. Asla koşmayın.

• Mantıklı düşünün. Eğer mevut konumunuz kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına çıkartacak bir lokasyondaysa çıkın. Bu yöntem genellikle binaların giriş altı, giriş ve 1. katında oturanlar içindir.

• Eğer apartmanınızı 10-15 saniye içinde terk edemiyorsanız, deprem sırasında binadan dışarı çıkmaya çalışmayın. Kesinlikle merdivenlerden, merdiven boşluklarından ve asansörlerden uzak durun: Maalesef, en çok ölüm bu noktalarda yaşanıyor.

• Kendinize hayat üçgeni oluşturun! Size koruma sağlayabilecek bir eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun. Olabilecek en güvenli yeri bulun, dizinizin üstüne çökün, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde, deprem bitene kadar bekleyin. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

• Başınıza düşebilecek her türlü eşyadan uzak durun.

• Kapıları olabildiğince kullanmamaya çalışın.

• Elektriklerin kesilebileceğinin ve etrafınızdaki alarmların çalabileceğinin farkında olun, panik yapmayın.

• Büyük depremlerden sonra artçı depremler olabilir. Artçı depremler binalarda zarara, deformasyonlara ve tehlike arz edebilecek durumlara yol açabilir. Dolayısıyla sarsıntılar tamamen kesilene kadar hasarlı binalara girmemelisiniz.

• Eğer binada değilseniz, tekin bir yerde olduğunuzdan emin olun. Etrafınızdaki binalardan dökülebilecek, düşebilecek camlardan, elektrik direklerinden uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin.