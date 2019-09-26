Doğal afet toplanma alanları AVM oldu

İstanbul’da 24 Eylül’de 4,7 şiddetinde, bugün de 5,8 şiddetinde gerçekleşen depremler büyük paniğe yol açtı. Yurttaşlar, depremlerin ardından nerelerde toplanacağını bilemedi. GSM operatörlerinin de çalışmaması paniği artırdı. 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği 23 bin kişinin yaralandığı, 600 bin kişinin de evsiz kaldığı 17 Ağustos depreminin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen gerekli derslerin çıkarılmadığı görüldü.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'na göre Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem kuşağında yer alıyor ve bu bölgelerde nüfusun yüzde 95'i yaşıyor. Bunun yanı sıra 20 milyon yapı var ve bu yapıların yarısı ruhsatsız ve kaçak. İstanbul için bu sayı iki milyon civarında. Bu zaman zarfında kentleşme ve yapılaşmada önemli hatalar yapıldı. İmar affı bu hatalardan en sonuncusu.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı AFAD 7.5 şiddetinde bir depremde İstanbul'da yaklaşık 26 ile 30 bin arasında kişinin yaşamını yitireceğini, yaklaşık 50 bin kişinin ağır yaralanacağını, 44 bin 802 binanın yıkılacağını, 2 milyon 374 bin kişinin de açıkta kalacağını açıkladı.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI AVM OLDU

İstanbul'da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden bugüne dek 416 tanesi, alışveriş merkezi, rezidans ve gökdelene, kentin hemen her yerindeki acil ulaşım yolları da otoparklara dönüştürülmüş durumda. Geriye kalan 77 afet toplanma alanı da, yurttaş tarafından ya bilinmiyor ya da herhangi bir afet halinde toplanmaya uygun değil. Zeytinburbu, Gaziosmanpaşa, Fatih gibi ilçelerde deprem sırasında toplanma alanı yok.

İstanbul'da doğal afet toplanma alanı olarak belirlenen diğer bölgelerin bugünkü hali şöyle:

Anthill (Şişli), Zorlu AVM (Zincirlikuyu), Starcity Outlet Center (Bahçelievler) Zaman Gazetesi (Bahçelievler), Ağaoğlu MyCity (Bahçelievler), Meydan AVM (Bahçelievler), Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu), Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora AVM (Bayrampaşa), Kiptaş Tuzla 2-3 Etap Konutları (Tuzla), DAP Royal Center (Maltepe), Kemalpark Evleri (Esenler), Çınar Olimpia Park Sitesi (Bağcılar), Ataköy Konakları (Bakırköy), Capacity AVM (Bakırköy), Selenium Plaza (Beşiktaş), Ortaköy Ermeni Vakfı Arazisi (Beşiktaş), Taş Yapı (Kadıköy), Akasya AVM (Acıbadem)

E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLEBİLİYOR

Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan yurttaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar.

AFAD’ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e giriş yaparak 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.