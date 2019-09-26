Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artçıların devamı mümkün

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-AFAD'a göre 5,8. 28 arttçı sarsıntı kaydedildi. Artçıların devamı mümkün

-Çalışmalar bugün ve yarın devam edecek. Tüm kordinasyon ilgili bakanların katılımıyla devam edecektir...

-Küçük hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık. AFAD yakın takipte. Hafif yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

-Sosyal medyada baktım densizlik yapanlar var. Köprüleri kullanmayın, köprülerin halatları koptu diye. Böyle bir şey söz konusu değil.

8 YARALI VAR

-8 tane hafif yaralımız var. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

-İstanbul'da AFAD'ın on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. AFAD başka toplanma yerleri ilan edebilir. Bunlar değişkendir.