Sivas katliamının üç firarisi ‘kaçak’ sayıldı

2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli’nde 35 aydının yakılarak katletilmesine ilişkin kırmızı bültenle aranan firari sanıklar Murat Songur, Eren Ceylan ve Murat Karataş’ın yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Madımak Oteli'nde öldürülen şair Uğur Kaynar'ın kardeşi Soner Kaynar, müdahil ailelerinin avukatları ile Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Ankara Divriği Kültür Derneği'nin avukatları katıldı.

Duruşmada hazır bulunan vakıf ve dernek avukatları söz alarak, olayların yaşandığı şenliğin tertip komitesinde üyelerinin yer aldığını, bazı üyelerinin de olaylar sonucu hayatını kaybettiklerini ifade etti ve davaya müdahillik talebinde bulundu.

Müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan, 10 Mayıs 2019'daki celsede, olaylarda hayatını kaybeden veya sağ kurtulan bazı kişiler adına da müdahillik talebinde bulunduklarını ancak henüz bu konunun karara bağlanmadığını bildirdi.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda, Madımak Oteli'nde öldürülen şair Uğur Kaynar'ın kardeşi Soner Kaynar'ın davaya müdahilliğine karar verirken, vakıf ve derneklerin müdahillik talebini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

Avukat Sarıhan'ın beyanında geçen maktuller Serpil Canik, Nesimi Çimen ve Carina Cuanna Thuijs'nın bazı yakınlarıyla olaylardan sağ kurtulan kimi kişilerin müdahillik taleplerinin incelemeye alınmasına karar veren mahkeme, ilanlara rağmen mahkeme başvurmayan sanıkların, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247. maddesi uyarınca "kaçak" sayılmalarını kararlaştırdı.

Sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve Sonkur hakkındaki iade talebinin beklenmesine de hükmeden mahkeme, davayı erteledi.