Şehir hastanesinde 400 kişi zehirlendi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışan 400’ün üzerinde personel, dün akşam itibariyle kusma, ateş ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise başvurdu. 8 bin personelin çalıştığı hastanede başvurularla ilgili olarak menüde yer alan tavuktan dolayı gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine duruluyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışan personel acil serviste tedavi altına alınırken, çok sayıda kişiye serum tedavisi uygulandı. İshal ve mide bulantısı gerekçesiyle tedavi altına alınan hastane personelinin önceki gün yediği tavuklu yemekten olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Zehirlenmelerin ardından personelin durumu iyi olanların da görevine döndüğü, diğerlerinin ise tedavilerini devam ettiği belirtildi.

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