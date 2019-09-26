Depremin ardından metrobüs düzenlemesi

İstanbul'daki depremin ardından metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe, 16:52

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrasında metrobüs hattında yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle metrobüsteki sefer sayısı artırıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da yaptığı açıklamada sefer sayısının 290'dan 485’e çıkarıldığını açıkladı. Ongun'un açıklaması şöyle:

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