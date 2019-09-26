Depremin ardından metrobüs düzenlemesi

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Deprem anında ne yapmalıyız?

Deprem anında ne yapmalıyız?

Deprem anında Metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısı hızlıca 485’e çıkarılmıştır. Saat 17:30 itibariyle Metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrasında metrobüs hattında yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle metrobüsteki sefer sayısı artırıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da yaptığı açıklamada sefer sayısının 290'dan 485’e çıkarıldığını açıkladı. Ongun'un açıklaması şöyle:

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