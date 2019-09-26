Odunpazarı Cam Festivali başladı

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Cam Festivali’ne Amerika, İngiltere ve Kanada’dan bilim insanları ve sanatçılar katılıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için açılış törenine katılamazken; açılış töreninde Başkanvekili Sibel Erenoğlu, festivale katılan sanatçılar ile çok sayıda sanatsever yer aldı.

EŞSİZ ESERLER ÜRETİLECEK

Festivalin açılış konuşmasını yapan Sibel Erenoğlu, Odunpazarı’nı, belediyenin daha önce düzenlediği Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı ve Ulusal Lületaşı Festivaliyle tarihin, bilimin ve kültürün merkezi yapma iddiasını sürdürdüklerini vurguladı. Yüzlerce yıllık bir tarihe sahip Kurşunlu Külliyesi’nde yer alan Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi’nin sıcak cam üretimi anlamında Türkiye’deki bir kaç nadir örnekten biri olduğunu söyleyen Erenoğlu, “Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği özel bir mekan. Tarihin ve sanatın bir araya geldiği bu mekan bugün, camın sanat eserine dönüşme serüveninin sergileneceği 7’nci Uluslararası Cam Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Odunpazarı Belediyesi olarak bu sene de festivalimizde uluslararası üne sahip üç cam ustasını konuk ediyoruz. Camın onların elinde nasıl eşsiz eserlere dönüşeceğine sanatseverlerle birlikte tanıklık edeceğiz. İngiltere’den Elliot Walker, Kanada’dan Mathiev Grodet ve Amerika’dan Gabe Feenon bu yıl ki serüvenimizin misafirleri. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor ve üretecekleri eserleri de büyük bir merakla bekliyoruz. Şehrimizin uluslararası anlamda tanınırlığına büyük katkı sağlayan, sanatın ve sanatçıların buluşmalarında büyük öneme sahip cam festivalimize katılan herkese teşekkür eder, sanat dolu günler dilerim” dedi.

29 EYLÜL’E KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

Gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Kanadalı sanatçı Mathiev Grodet, gösterisine devam etti. Kurşunlu Külliyesi’nde bulunan Sıcak Cam Atölyeleri’nde gerçekleşen çalışmaları, çok sayıda Eskişehirli sanatsever izledi. İngiltere’den Elliot Walker, Kanada’dan Mathiev Grodet ve Amerika’dan Gabe Feenon’un yer aldığı 7’nci Uluslararası Cam Festivali, 29 Eylül 2019 Pazar Günü saat 18.30’da Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilecek serginin ardından sona erecek.