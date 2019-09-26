Okullar yarın tatil mi? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , yarın okulların tatil edilmesine gerek duyulacak bir bulguya rastlanılmadığını ve bu sebepten okulların yarın eğitime devam edeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Buradan vatandaşlarımıza ifade edelim, barınma ihtiyacı herhangi bir sebepten dolayı valimize, AFAD başkanımıza iletebilirler. Bununla ilgili barınma, beslenme bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Hizmet alamayan vatandaşlarımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri aldık. Geleceğe dönükte tedbirlerimizi almış durumdayız. “İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Tamamıyla ilgili hasar tespit olarak çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Silivri'yle ilgili konuşmak istiyorum. Silivri Devlet Hastanesinde orada yapılan çalışmalar konusunda uzmanlarımızın raporladığı kullanılabilir, sağlık hizmetleri orada devam ediyor olacak” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte meydana gelen depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarında eğitim öğretimin yarın tatil edileceği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu ve söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.