Rapçi Khontkar'a hapis cezası

Rap sanatçısı Khontkar hakkında “uyuşturucuya özendirme ve bulundurma” suçlamalarından 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe, 21:00

Geçtiğimiz yıl “uyuşturucuya özendirme ve bulundurma” suçlamasıyla gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen Khontkar takma adlı Onur Dinç, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Kararı Twitter hesabı üzerinden duyuran rapçi, “Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı. Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık” dedi.

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