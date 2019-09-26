Rapçi Khontkar'a hapis cezası

Geçtiğimiz yıl “uyuşturucuya özendirme ve bulundurma” suçlamasıyla gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen Khontkar takma adlı Onur Dinç, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Kararı Twitter hesabı üzerinden duyuran rapçi, “Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı. Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık” dedi.