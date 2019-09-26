AFAD'dan 'asılsız bilgi' uyarısı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yurttaşlara uyarıda bulunuldu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur" dendi.

“YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR”

İstanbul Valiliği ise asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada ise, ” Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.09.2019 – Saat 22.50″ denildi.