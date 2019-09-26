Kilit isimden eski vekile dava

Aygün, 2014 tarihinde sosyal medya hesabından, ABD’deki 11 Eylül saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin “Terörü Finanse Edenler” listesine giren ayrıca 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun kilit ismi Yassen Abdullah el Kadı’ya ilişkin bir paylaşım yaptı. Aygün söz konusu paylaşımda, “2007’de terörist el Kadı’yı soruşturan Maliye Müfettişi Hamza Kaçar’ı görevden alan adam El Kadı soruşturmasının üzerini örtmüş” ifadelerini kullandı.

'TERÖRİST YAKIŞTIRMASI'

Yassen Abdullah el Kadı’nın avukatı söz konusu paylaşımın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, “Müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini” öne sürerek Aygün hakkında İstanbul Asliye Nöbetçi Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu. Dilekçede Hüseyin Aygün’ün sosyal medya üzerinden Yassen Abdullah el Kadı’yı doğrudan hedef alarak terörist yakıştırması yaptığı, bu nedenle kişilik haklarına alenen saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Aygün’ün paylaşımındaki ifadelerin eleştiri sınırını aştığı iddia edildi.

'TERÖR LİSTESİNDE'

Hüseyin Aygün’de Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi kanalıyla İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı’na bir cevap dilekçesi sundu. Aygün’ün dilekçesinde, yapılan paylaşımın kanaatten ibaret olduğu, hakaret ve küçük düşürücü ifade içermediği belirtildi. Aygün’ün dilekçesinde davacının dünyada tanınmasına sebep olan olaylar ise şu şekilde sıralandı: “Davacı Yassen Abdullah el Kadı, Birleşmiş Milletler (BM) Hazine Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2001 tarihinde ise, ‘özel olarak belirlenmiş teröristler’ listesinde yer almıştır. 17 Ekim 2001’de ise BM Güvenlik Konseyi kararıyla, ‘Küresel teröristler listesine alınmıştır.’ 19 Ekim 2001’de ise AB konseyi davacı hakkında benzer bir karar almıştır.”

Dilekçede davanın talebinin esastan reddedilmesini istedi.