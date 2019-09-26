Kavala’nın doğum günü için kampanya

Kavala’nın arkadaşları ve sivil toplum aktivistlerinin, “#SevgiliOsmanKavala” başlığıyla başlattığı kampanya, “Osman Kavala’ya Özgürlük” sitesinden duyuruldu. Açıklamada, iki yıldır somut olmayan delillerle tutuklu olan Osman Kavala’nın doğum gününün 2 Ekim olduğu belirtildi ve 8-9 Ekim tarihlerinde Gezi Parkı davasının 3. duruşmasının görüleceği anımsatıldı. İktisatçı ve Balyoz davasındaki sahte delilleri kamuoyu önüne taşıyan Dani Rodrik de “#SevgiliOsmanKavala daima iyiliği, güzelliği, dürüstlüğü düşündü, besledi. Ülkenin iyiligini isteyen herkesin kendine örnek alması gereken insandır. Turkiye’nin gururudur” paylaşımında bulundu.