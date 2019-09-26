Kavala’nın arkadaşları ve sivil toplum aktivistlerinin, “#SevgiliOsmanKavala” başlığıyla başlattığı kampanya, “Osman Kavala’ya Özgürlük” sitesinden duyuruldu. Açıklamada, iki yıldır somut olmayan delillerle tutuklu olan Osman Kavala’nın doğum gününün 2 Ekim olduğu belirtildi ve 8-9 Ekim tarihlerinde Gezi Parkı davasının 3. duruşmasının görüleceği anımsatıldı. İktisatçı ve Balyoz davasındaki sahte delilleri kamuoyu önüne taşıyan Dani Rodrik de “#SevgiliOsmanKavala daima iyiliği, güzelliği, dürüstlüğü düşündü, besledi. Ülkenin iyiligini isteyen herkesin kendine örnek alması gereken insandır. Turkiye’nin gururudur” paylaşımında bulundu.
Kavala’nın doğum günü için kampanya
Gezi Parkı Direnişi’ne ilişkin açılan davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala’nın doğumgünü için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
Yayınlanma tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma, 02:11